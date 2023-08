Tamberi saluta l’amico Jova e vola verso il mondiale: "Ho bisogno del vostro tifo"

Un agosto caldo e intenso per Gianmarco Tamberi e non solo per il meteo e per l’appuntamento tanto atteso del mondiale all’aperto di salto in alto di Budapest in programma tra domenica e martedì. Un agosto di appuntamenti non solo agonistici per Gimbo che pochi giorni fa ha incontrato nel centro di fisioterapia di Forlì, Fisiology center da Fabrizio Borra, dove si reca prima di ogni grande appuntamento, Jovanotti (reduce da un brutto incidente in bici) postando due foto con il cantautore romano del 2017 e di quest’anno accompagnate da queste parole. "Forlì 08.08.2023, A 20 giorni dall’operazione di Jova. Forlì 24.02.2017, A 20 giorni dalla mia seconda operazione. Speriamo che questa foto possa portarti bene come ha portato a me tanti anni fa" ha scritto l’altista dorico.

Parole come quelle che si sono scambiati Gimbo e consorte in occasione del recente compleanno di Chiara "Tanti auguri amore mio", ma soprattutto la lettera che la moglie è solita scrivergli prima di ogni partenza. Stavolta prima dell’iride di Budapest lo ha caricato con queste parole: "Io sento che il tuo obiettivo è anche il mio obiettivo, quindi andiamo a vincere".

E Gimbo è partito da Ancona, facendo tappa prima al centro di preparazione olimpica di Formia assieme al suo staff prima di volare prossimamente a Budapest per l’appuntamento più importante della stagione, con un solo obiettivo in testa: la vittoria iridata outdoor. L’unica che gli manca.

Grinta e voglia perennemente intatte "di spaccare il mondo" che urla sempre prima di ogni appuntamento importante. E il mondiale all’aperto in Ungheria lo ha segnato da tempo con il cerchietto rosso sul calendario visto che proverà con tutte le sue forze a conquistare l’unica medaglia che manca alla sua collezione, dopo aver già vinto in carriera Mondiali indoor (2016), tre volte gli Europei (outdoor 2016 e 2022, in sala nel 2019) oltre al trionfo delle Olimpiadi di Tokyo.

"Sostenetemi e sosteneteci. E speriamo di fare qualcosa di grande anche questa volta. Più che entrare in finale il mio obiettivo è quello di centrare e cercare di raggiungere quell’ultimo oro mancante - confida Tamberi, classe 1992 -. Ovviamente è una gara composta dai migliori atleti al mondo. Sarà molto difficile, ma ho una condizione fisica, tecnica e mentale ottima e quindi non vedo l’ora di poter gareggiare". Insomma i buoni propositi non mancano visto il percorso di avvicinamento verso l’iride che ha visto Tamberi saltare completamente la stagione indoor e prendere parte solo a tre gare (all’aperto) in questo 2023. Con tanto di 2,29 al debutto stagionale agli Europei a squadre di Chorzow, quando ha vinto la gara individuale alzando da capitano azzurro il trofeo della Coppa Europa. Un buon esordio seguito dal 2,12 sotto la pioggia di Stoccolma e dal notevole 2,34 in Diamond League di nuovo sulla pedana di Chorzow. Ultima gara prima dei mondiali visto che poi ha rinunciato a gareggiare una decina di giorni fa nella tedesca Heilbronn, poiché ha ritenuto troppo pericoloso saltare per le avverse condizioni meteo vista la pioggia, vento e freddo protagonisti - e non insolitamente - dalle parti del Baden-Württemberg.

