Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi, fa il record personale nel salto a ostacoli ad Ancona

Ancona, 22 gennaio 2022 – La stagione indoor dell'atletica leggera italiana comincia anche nel segno di Leonardo Tano, il figlio del noto attore e regista pornografico Rocco Siffredi (al secolo Rocco Antonio Tano). E comincia all'interno del PalaIndoor di Ancona, la casa sportiva dell'oro olimpico nel salto in alto, Gianmarco Tamberi (a proposito: Gimbo ha specificato che non gareggerà nella stagione al chiuso, ma è venuto per fare il tifo per tutti i ragazzi presenti a questo importante meeting promosso nel capoluogo dorico).

Si diceva di Tano, però: ha corso la batteria nei 60 ostacoli in 7''79, siglando un nuovo primato personale. Quindi è riuscito a vincere la finale del meeting intitolato al giornalista marchigiano Alessio Giovannini, in 7''82.

Leonardo Tano, 23 anni, è portacolori dell'Atletica Meneghina, ed è già nel giro dei talent della moda. È figlio, come detto, di Rocco Siffredi e dell'ex modella ed ex attrice del cinema hard, l'ungherese Rozsa Tassi. In considerazione delle origini dei genitori ha la doppia cittadinanza italo-ungherese che hanno consentito al giovane Leonardo di gareggiare anche per l'Ungheria negli eventi internazionali delle categorie junior. Nel dettaglio, con la maglia ungherese, nel 2021 è arrivato fino alla semifinale dei 110 ostacoli degli Europei under 23 di Tallinn.

Tra le altre prestazioni degne di nota del meeting di Ancona, sicuramente i record italiani under 18 indoor di Alice Pagliarini nei 60 piani con 7''38 (risultato che è stato anche terzo crono di sempre tra le under 20) e quello under 23 di Giulia Guarriello nei 60 ostacoli (8''10). Ottimo il debutto di Dariya Derkach con 14,25 metri nel salto triplo.

Al PalaIndoor si è messo in luce anche l'anconetano doc Simone Barontini, altro idolo di casa, che all'esordio stagionale nei 400 metri ha siglato il suo personale con 47''00. L'ottocentista delle Fiamme Azzurre, peraltro settimo agli Europei di Monaco, ha esibito una meravigliosa rimonta nella pista dei suoi allenamenti e ha fatto addirittura meglio di quanto realizzato all'aperto nei 400 del 2019 (allora fece 47''20). Barontini si è messo alle spalle Riccardo Meli (Fiamme Gialle, 47''38) e Matteo Raimondi (Pro Sesto Atletica Cernusco, 47''53).

Nel femminile, eccellente prestazione per Alessandra Bonora (Bracco Atletica) con il personale indoor di 53''38, davanti a Virginia Troiani della Cus Pro Patria Milano (53''73).