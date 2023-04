"Tanti gli episodi poco favorevoli Potevamo essere in zona playout"

Niente tradizionale confronto con la stampa, prima della gara odierna di Alessandria: Gianluca Colavitto preferisce dribblare i microfoni e i taccuini per concentrarsi sull’appuntamento prepasquale, quello in cui la squadra dovrà parlare con i fatti e fare quello che non è riuscita nelle ultime prove, cioè vincere. Dopo la rifinitura di ieri mattina, e in vista del match di oggi pomeriggio, ecco dunque le dichiarazioni del tecnico di Pozzuoli: "Bisogna dare qualcosa in più, in primis io che sono il capitano di questa barca. Per questa trasferta Gatto non è disponibile, mentre Melchiorri sta meglio. Il modulo? Ho sempre detto che questa squadra può giocare con qualsiasi disposizione tattica. Lo abbiamo fatto vedere sia dall’inizio che a partita in corso".

Una frase sibillina, che potrebbe preludere sia all’utilizzo del tradizionale 4-3-3 sia del più accorto 3-4-3 che però Colavitto ha usato soprattutto in momenti di difficoltà.

Il tecnico s’è quindi soffermato sugli episodi e sugli infortuni che stanno caratterizzando in negativo questa stagione: "Nel corso dell’anno di episodi poco favorevoli ne abbiamo subiti tanti, compresi gli infortuni ma non so in che percentuale possano aver influito. Comunque ci tengo a dire che raccontare i fatti di una stagione per quanto mi riguarda non costituisce in alcun modo un alibi. Fatti, cioè rappresentazioni della realtà. Proprio per questo mi sono permesso di dire che in stagioni come queste, in virtù di errori arbitrali, del mister, dei giocatori, delle ambulanze che non arrivano e degli infortuni, ci dobbiamo ritenere fortunati che a tre giornate dalla fine ci troviamo a tre punti dalla quarta posizione, e in piena linea con i programmi societari. Perché al contrario, il rischio di ritrovarsi nei playout era concreto. Se non addirittura retrocedere come la giurisprudenza calcistica insegna".

Eppure dopo la partita con la Reggiana l’Ancona era quarta in classifica. Curioso che Colavitto parli di rischio playout: la squadra anche in circostanze difficili ha sfoderato prestazioni ben diverse dalle prove offerte a Sassari e contro la Carrarese. Ma a tre giornate dalla conclusione della stagione regolare, adesso squadra, società e tifosi possono soltanto guardare avanti.

"Ci stanno mancando i famosi tre punti ed evidentemente bisogna dare qualcosa in più. La squadra tuttavia, con Cesena, Torres e Carrarese ha fatto le prestazioni che doveva fare onorando sempre questi colori". Difende a spada tratta le performance della squadra, Colavitto, che conclude sull’Alessandria, avversario odierno penultimo in classifica: "Temo la sua fame di punti, è una squadra che si deve salvare e che un anno fa militava in serie B".

