TB Marmi Chiaravalle ai playoff, il tecnico Molinelli: "Siamo pronti"

Quarta o quinta, questo il destino della TB Marmi Chiaravalle. Con il proprio campionato terminato domenica scorsa (tredici vittorie, quattro pareggi, cinque sconfitte), in attesa dei verdetti dell’ultima giornata, le rosanero sono ora in attesa di capire chi sarà la prossima avversaria playoff tra Foligno, Napoli e Perugia.

Nel frattempo domenica, nella sua ultima giornata, il Chiaravalle pareggia con il Chieti (3-3, Nicoletti Pini, Lucchesi, Magnanti).

"Un pareggio che ci ha garantito i playoff a prescindere dal risultato degli altri; c’è rammarico perché vincevamo 3-1 e vincendo avremmo potuto ambire al terzo posto, però dobbiamo accettare il verdetto del campo e pensare ai playoff", un amareggiato Nicolò Molinelli, tecnico delle marchigiane, nel post partita.

Ora, con la stagione regolare già finita per le chiaravallesi, testa al post season: "Siamo pronti – ha poi aggiunto –, volevamo giocarci il campionato, questo era l’obiettivo, puntando a giocarcelo da più in alto possibile, tra il primo e quinto posto; sì, potevamo arrivare più in alto, ma non è il momento di pensarci ora. Guardiamo avanti – ha concluso – e prepariamoci ad affrontare chiunque verrà, senza avere particolari preferenze, tutte le squadre sono valide e saranno gare dure ed equilibrate".

Classifica 25°g. Foligno 49, Napoli 46, Perugia 44, Chiaravalle 43, Pucetta 42, Virtus Romagna 38, Prandone 29, Santa Maria Apparente 27, Salernitana 18, Chieti 14, Progetto Sarno 7, Sidicina Cremisi 2.

Alice Mazzarini