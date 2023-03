Tb Marmi Chiaravalle delusa: "Dovevamo fare bottino pieno"

SERIE A2 femminile "Non possiamo essere soddisfatti di questo risultato, potevamo e dovevamo fare di più". La delusione nelle parole del tecnico della TB Marmi Chiaravalle Nicolò Molinelli dopo il pareggio con Santa Maria Apparente (2-2, Donati e Cataneo). Nonostante i diciotto punti di distanza, in campo due formazioni protagoniste di una sfida mai scontata. Le ospiti si portano in vantaggio con un pallonetto di Giosuè che non lascia scampo a Moczik. È Donati a riportare la parità con un tiro dal limite dell’area. Sull’1-1 termina la prima frazione di gioco. Al rientro, in modo fulmineo, è di nuovo Santa Maria Apparente a portarsi in vantaggio con Morosetti. Le pantere chiaravallesi non si danno per vinte e a pareggiare i conti ci pensa stavolta Cataneo, che finalizza una bell’ azione corale mettendo la palla nell’angolino basso dove Ruggeri non può far nulla. Negli ultimi cinque minuti il campo è tutto della TB Marmi che vuole assolutamente portarsi a casa l’intera posta in palio, ma al triplice fischio finale il risultato rimane 2-2. "Portiamo a casa un punto che ovviamente non ci soddisfa, ma ora testa alla prossima sfida- continua mister Molinelli- Dobbiamo ritrovare lo spirito giusto, compattezza e voglia di vincere insieme, confido che ciò accada già domenica prossima". Domenica trasferta a Rimini in casa della Virtus Romagna. Classifica 20°g. Napoli 39, Foligno 37, Chiaravalle 36, Perugia 35, Pucetta Calcio 33, Virtus Romagna 31, Futsal Prandone 23, Santa Maria Apparente 18, Chieti 13, Salernitana 12, Sarno Futsal 7, Sidicina Cremisi 2.