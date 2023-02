La settimana della TB Marmi Chiaravalle si apre con l’arrivo della giocatrice brasiliana Gabriela Gabi Dal’Maz, classe 1999 e sorella di Rafa Pato del Città di Falconara campione d’Europa. Prosegue con la vittoria interna (la quarta di fila) contro il Progetto Sarno (7-1, tripletta Lucchesi, gol di Cataneo, Blanco, Nicoletti Pini, Donati) e un solido secondo posto a più due dall’inseguitrice Napoli e a meno quattro dalla vetta occupata dal Foligno. "Vittoria rotonda che ci ha permesso di dare spazio e minutaggio a tutte le componenti della rosa, soprattutto chi da poco è tornata da infortuni o neo-arrivata, in vista della dura settimana che ci aspetta" racconta il tecnico chiaravallese, Nicolò Molinelli. Settimana nel segno del Woman Napoli; sarà infatti la formazione campana l’avversaria della TB Marmi sia in Coppa Italia che nella diciassettesima gara di campionato: mercoledì 8 febbraio gara secca di Coppa a Napoli e domenica, sempre nella città partenopea, sfida di campionato con quel Woman con il quale all’andata era terminata in parità. Le gare che aspettano le rosanero sono le prime sliding door di stagione. "Rispettiamo il Napoli, è una squadra forte, esperta e guidata da un tecnico esperto che ha vinto molto. Come sempre pensiamo a noi stessi: metteremo in campo le armi che ci hanno portato, a febbraio, ad essere ancora in corsa su tutto e non vogliamo fermarci ora", conclude Molinelli.

a.m.