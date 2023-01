TB Marmi, secondo posto in classifica e pass staccato per la Coppa Italia

Vittoria, secondo posto in classifica e pass staccato per la Coppa Italia: si conclude così il girone di andata della TB Marmi Chiaravalle. Una vittoria, quella sulla terz’ultima Lux Chieti, sulla carta scontata, ma che il campo non ha reso tale. Tre punti essenziali, nonostante l’assenza di Nicoletti Pini, ma con una ritrovata Gimena Blanco, per smuovere la classifica e ottenere il pass di Coppa Italia. Al Comunale di Chiaravalle, le padrone di casa dettano subito il ritmo portandosi in vantaggio; non chiudendo però subito la gara, danno modo alle abruzzesi di rifarsi sotto, pareggiando. È Blanco a risolvere la situazione regalando alle chiaravallesi vittoria e pass per la manifestazione tricolore. "Fondamentale, oggi più che mai, era vincere – commenta il tecnico rosanero Nicolò Molinelli –. Nel primo tempo potevamo accelerare di più e metterla su certi binari, soprattutto dopo il gol del vantaggio, invece ci siamo un po’ addormentate e innervosite, faticando a costruire, troppo ferme sulle gambe e con poco movimento senza palla. Il secondo tempo lo abbiamo iniziato molto male: i primi cinque minuti brutti, morbide, per nulla cattive. Dopo il time out siamo state un crescendo, abbiamo messo sotto le avversarie, dovevamo fare gol. Una vittoria meritata, ma prendiamola come insegnamento: appena ci siamo ricompattate e abbiamo deciso di vincere la partita, lo abbiamo fatto. Se siamo squadra, a prescindere da chi manca o meno, a prescindere da chi abbiamo davanti, siamo difficili da battere e possiamo dare continuità ai risultati". Di nuovo in campo domenica 22 gennaio con la prima del girone di ritorno: al Comunale arriva il fanalino di coda Sidicina Cremisi.

a. m.