Team Cingolani primeggia ai "Pini"

Team Cingolani ancora sugli scudi. Dopo aver dominato nel Giro d’Italia ciclocross con ben quattro maglie rosa portate a casa da Tommaso Cingolani negli Allievi e poi nei master amatori da Antonio Macculi e Marco Ponte e Rebecca Gariboldi nelle OpenElite, la società di Pianello di Ostra coglie importanti risultati anche a Narni Scalo in occasione del Ciclo Cross dei Pini, ottava prova del challenge marchigiano – umbro – emiliano – romagnolo. Negli Esordienti vittoria di Davide Sdruccioli su Giulio Vitali e di Stella Forti. Negli Allievi secondo posto per Edoardo Fabbri. Tra gli Open vittoria di Giulia Cozzari e terzo posto per Michele Carubini. negli amatorimaster argento per Alessandro Diletti (M4) e Alessio Olivi (M7). Il Team Cingolani Specialized è salita sul gradino più alto del podio anche come società nelle classifiche a punteggio e come partecipanti. E il sodalizio ostrense è stato protagonista anche a Fabriano nella consegna delle "benemerenze" sportive F.C.I. alla presenza del ct della Nazionale prof Daniele Bennati. Il Team Cingolani è stato riconosciuta migliore società come numero di tesserati.