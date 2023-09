Tempo di B interregionale. Ancona e Senigallia al via

Inizia oggi con gli anticipi la prima stagione della serie B Interregionale, quarta serie nazionale nata dalla scissione in due diverse categorie della B unica. Se al piano superiore ci sono Fabriano e Jesi, qui, nel girone E, ci sono altre due società storiche, Stamura Ancona (oltre un secolo di vita) e Goldengas Senigallia, da 22 anni di fila in cadetteria, un record. Girone a 12: con le nostre altre 6 marchigiane (le pesaresi Loreto, Bramante e Pisaurum, Matelica, Civitanova, Porto Recanati), e le abruzzesi Teramo, Amatori Pescara, Basket Pescara e Roseto. 22 gare di andata e ritorno, poi una seconda fase con formula inspiegabilmente complicata: le prime 4 del girone E incrociano le prime 4 del girone F (Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria, Sardegna, Campania): stessa cosa fanno le piazzate dal 5° all’8° posto e dal 9° al 12°. Quindi play-off promozione (dai quarti) e play-out salvezza. Torneo imbuto: 96 club in 8 gironi da 12, ne salgono in B Nazionale solo 6. Pronostici. Prima Fila: 1) Loreto Pesaro 2) Matelica Seconda Fila: 3) Roseto 4) Goldengas Senigallia Terza Fila: 5) Porto Recanati 6) Amatori Pescara Quarta Fila: 7) Bramante Pesaro 8) Civitanova Quinta Fila: 9) Teramo 10) Pisaurum Pesaro Sesta Fila: 11) Basket Pescara 12) Stamura Ancona

Andrea Pongetti