Tentato assalto in strada. Per nove tifosi Daspo dai due agli otto anni

Nove Daspo ai tifosi dell’Ancona dopo i fatti avvenuti prima della gara della settimana scorsa contro il Peruggia. A notificarli è stato il questore di Ancona Cesare Capocasa. I divieti di accedere alle manifestazioni sportive riguardano tifosi tra i 20 e i 35 anni e vanno dai due agli otto anni. Le misure restrittive arrivano perché, a detta della questura, i tifosi "sono stati ritenuti

responsabili di condotte pericolose: durante le fasi di afflusso delle tifoserie, un gruppo di tifosi locali si era radunato nei pressi del centro commerciale Lidl di via Achille Grandi, in attesa della tifoseria ospite". Dopo le segnalazioni, ecco sul posto gli operatori di polizia in servizio di ordine pubblico, che provvedevano a individuare il gruppo di tifosi e nell’occasione venivano sequestrati bastoni, passamontagna e fumogeni. Decisive anche le telecamere nella zona e il lavoro svolto dalla Digos.