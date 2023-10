Test con la Primavera. A segno Spagnoli

Ieri pomeriggio la squadra ha giocato un test contro la formazione Primavera, utile sgambatura in vista della partita di Rimini di domenica. Nei primi minuti a segno Spagnoli. I baby biancorossi, che sabato incontreranno al Dorico la Casertana, hanno pareggiato con Bugari. Poi prima squadra a bersaglio con Spagnoli e Cioffi. Nella ripresa girandola di cambi con Kristoffersen e Mattioli ancora in gol per il 5-1 finale. Stamattina allenamento alle 11 al Paolinelli.