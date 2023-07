Test medici e ritiro a Cingoli: l'Ancona di Donadel si prepara - Visite mediche e allenamenti per l'Ancona di Donadel in vista del ritiro a Cingoli: visite mediche, test atletici e amichevoli. Segui i primi passi della squadra biancorossa!

L’Ancona s’è ritrovata ieri per le visite mediche e i test medici e atletici cui la squadra biancorossa sarà sottoposta da domani fino a domenica. Dopodiché lunedì la squadra partirà per il ritiro, alle 9 appuntamento in sede e partenza per Cingoli, nel pomeriggio è già previsto il primo allenamento. A Cingoli l’Ancona sarà ospitata all’Hotel Il Tetto delle Marche e si allenerà tra il campo sportivo Spivach e gli impianti sportivi di via Cerquatti. Il ritiro proseguirà fino al 12 agosto, in questo periodo la squadra sosterrà quattro amichevoli di cui una contro una formazione con la tifoseria gemellata con i sostenitori anconetani. Sarà un’occasione di festa per tanti dorici che coglieranno l’occasione per andare a seguire i primi passi dell’Ancona di Donadel a Cingoli. Dopo il ritiro la squadra riposerà e riprenderà ad allenarsi il 16 agosto.