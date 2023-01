Nel girone B di Prima Categoria riprende, dopo le feste natalizie, il testa a testa tra Filottranese e Castelfrettese separate al momento da un solo punto in classifica. Quest’ultima oggi ospiterà il Monserra con la voglia di prendersi i tre punti e mettere pressione alla Filottranese che invece scenderà in campo domani, in casa, contro il Borgo Minonna. Quest’ultima ha patito proprio prima di Natale la prima sconfitta stagionale in campionato (in casa contro la Castelleonese) dopo quattro vittorie e otto pareggi.

Interessante sfida playoff tra Sassoferrato Genga e Castelbellino, ma anche per lo Staffolo a Chiaravalle. Tre punti per la salvezza in palio, sotto i riflettori, tra Colle 2006 e Villa Musone, mentre il Loreto va alla ricerca della prima vittoria contro il Montemarciano.

Il programma. Prima Categoria, 14esima giornata. Girone B. Oggi: Castelbellino-Sassoferrato Genga, Castelfrettese-Monserra, Castelleonese-Real Cameranese, Chiaravalle-Staffolo (ore 15), Colle 2006-Villa Musone (ore 19), Loreto-Montemarciano, Sampaolese-Labor. Domani: Filottranese-Borgo Minonna. Classifica: Filottranese 27; Castelfrettese 26; Sassoferrato Genga 23; Staffolo 21, Castelbellino, Borgo Minonna e Sampaolese 20; Castelleonese e Chiaravalle 19; Monserra e Real Cameranese 17; Montemarciano 13; Labor 12; Villa Musone 11; Colle 2006 5; Loreto 1.