Testa bassa, broncio: qualcuno salvi il soldato Colavitto

Se è vero che dalla postura del corpo si vedono tante cose, possiamo tranquillamente dire che il mister non sta passando uno dei suoi momenti migliori. Di solito Colavitto in conferenza stampa appare pimpante, sempre garbato nei modi, ma elettrizzante. Ultimamente, almeno nelle interviste, non è apparso brillantissimo. Colpa senza dubbio dell’andamento di una squadra che evidentemente credeva di avere completamente in pugno e che invece, a quanto pare, a volte va a briglia sciolta. La sua "creatura" non esiste più? Difficile dare una risposta adesso: il campionato non è ancora finito e se l’Ancona imbrocca quattro partite fatte bene ogni discorso va a farsi benedire. Ma al momento la situazione non è proprio favorevole e la faccia di Colavitto a fine partita è tutta un programma. I troppi errori dei suoi giocatori non gli fanno dormire sonni proprio tranquilli. Questa è una squadra che va tenuta sempre sulla corda. Lui ci ha sempre provato, ma se uno poi vede che gli sbagli continuano a ripetersi, significa che c’è qualcosa che non va. Speriamo tutti di essere smentiti. E di rivedere presto il sorriso sul volto del mister.

Andrea Massaro