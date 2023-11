Testacoda Filottranese-Chiaravalle: il Pietralacroce a Staffolo per il sorpasso

Esame importante oggi per il Pietralacroce su un campo insidioso come quello di Staffolo, con i dorici che vorranno mettere pressione ancora alla capolista Filottranese che soltanto domani scenderà in campo ospitando il Chiaravalle che vedrà all’esordio mister Giovanni Fenucci, in un autentico testa coda del girone B. Il Castelbellino ospiterà la Castelleonese. Nel girone C una Passatempese risollevata nel morale è attesa dalla trasferta di Esanatoglia. Prima categoria, ottava giornata (ore 14.30). Girone B. Oggi: Borgo Minonna-Borghetto, Castelbellino-Castelleonese, Montemarciano-Labor, Real Cameranese-Olimpia Marzocca, Sampaolese-Senigallia, Sassoferrato Genga-Falconarese (ore 15), Staffolo-Pietralacroce. Domani: Filottranese-Chiaravalle. Classifica: Filottranese 17; Pietralacroce 15; Castelbellino 14; Sampaolese e Montemarciano 13; Sassoferrato Genga e Real Cameranese 12; Labor 11; Staffolo, Olimpia Marzocca e Castelleonese 10; Borghetto e Borgo Minonna 6; Falconarese 2; Senigallia e Chiaravalle 1. Girone C. Oggi: Caldarola-Montecassiano (ore 15), Camerino-Montecosaro, Cingolana-Pinturetta, Elite Tolentino-Settempeda (ore 15), Esanatoglia-Passatempese, San Claudio-Portorecanati, Urbis Salvia-Montemilone Pollenza, Vigor Montecosaro-Castelraimondo. Classifica: Vigor Montecosaro 16; Portorecanati 15; Settempeda 14; Montecosaro 11; San Claudio 10; Camerino 9: Elite Tolentino, Cingolana, Castelraimondo, Passatempese, Montecassiano e Caldarola 8; Pinturetta 7; Esanatoglia e Urbis Salvia 6; Montemilone P.5.