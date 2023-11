The Begin Ancona rifila il primo ko alla capolista

2

ANCONA

3

PARZIALI: 25-21, 24-26, 16-25, 26-24, 11-15

4 TORRI PALLAVOLO : Biondi 1, Mezzani, Ingrosso 4, Fregnani 1, Morelli 9, Reccavallo 8, Telasio, Soriani, Dosi, Poli, Tosatto 28, Poltronieri 2, Smanio 3, Marcoionni 11. All. Fortunati.

THE BEGIN VOLLEY ANCONA: Durazzi 7, Giorgini 1, Larizza 4, Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Fantauzzo 23, Tomassetti, Ferraro 13, Ferrini 24, Sansonetti 1, Santini 22. All. Della Lunga.

Arbitri: Maran e Miggiano

Cuore, grinta e talento. Serviti ad Ancona per fare il colpaccio a Ferrara, in casa della capolista del girone E e fino all’ultimo turno imbattuta e a punteggio pieno. Ancona firma il blitz al tiebreak rialzando la testa dopo la netta sconfitta casalinga contro Castelferretti. Una battaglia con due parziali terminati ai vantaggi (il secondo che sorride ai dorici con Fantauzzo e Tomassetti determinanti in battuta, il quarto a Ferrara decretato dall’errore in schiacciata di Fantauzzo). Nel quinto set Ancona non sbaglia più portandosi a casa due punti importantissimi. Per la classifica e il morale.