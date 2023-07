"Tiong è il primo a credere in lui Il mercato? Giovani più funzionali"

"L’Ancona vuole fare bene e ha fiducia in Marco Donadel – ha attaccato così l’amministratore delegato biancorosso, Roberta Nocelli, nel presentare il giorno di ritorno al lavoro della squadra con l’allenatore e il suo staff tecnico rinnovato –. Il primo ad aver creduto in lui è stato mister Tiong che lo ha voluto con noi e lo ha confermato anche per la prossima stagione, ha percepito in lui la voglia di essere ancora protagonista. Donadel ha uno staff preparato che aggiunto al nostro gli permetterà di fare un ottimo lavoro, tutti insieme".

"Stiamo costruendo una squadra e facendo un grande lavoro, contrattualizzando dei giovani per il futuro, significa investire in denaro come nell’operazione che abbiamo fatto con la Cremonese (Stefano Cella, ndr), sicuramente l’operazione più importante fatta finora, questo significa che crediamo in quello che facciamo e che il nostro desiderio è quello di creare una squadra partendo dalla sua ossatura e dai giovani. Avremo in ritiro cinque aggregati della squadra Primavera, questa è la volontà della società e del presidente. Non vedo l’ora che cominci il ritiro, ci sarà anche un’amichevole con una squadra con il tifo gemellato con il nostro, sarà una giornata di festa".

Il direttore sportivo Francesco Micciola ha introdotto la scelta di Marco Donadel e ha spiegato anche alcuni aspetti del mercato: "Inizia una nuova stagione: con mister Donadel abbiamo fatto una scelta precisa e condivisa sin dal primo giorno. In questo mese e mezzo di lavoro ho apprezzato tutto, di lui, è una persona in gamba, un ragazzo di valore, un allenatore giovane che ha molta passione e che sicuramente avrà un futuro. Quando mister Tiong mi ha chiesto cosa ne pensavo di lui ho parlato in suo favore, la conoscenza di questo mese e mezzo mi ha permesso di apprezzare molto il suo lavoro. Ripartire da lui e con lui è una scelta precisa". Donadel ha un solo anno di contratto: "Anno dopo anno si può crescere, non è un problema, rimane un anno di contratto anche a me. Dobbiamo solo pensare a lavorare per il bene del club, mi auguro che il mister faccia bene e che possano arrivare per lui anche sirene dalla A e dalla B".

Micciola ha concluso sulla sostenibilità del progetto e sulle scelte di mercato che hanno portato la società a puntare sui giovani: "La proprietà mi ha chiesto di abbassare il monte ingaggi, sto facendo delle valutazioni, delle volte si fanno scelte dolorose e impopolari ma non è detto che non possano arrivare giocatori che costano meno e che sono più funzionali, è il calcio sostenibile che vuole la proprietà. Finora sul mercato non avete visto botti, ma sono arrivati giovani bravi e sicuramente ne arriveranno altri, faremo una squadra con i giovani giusti al posto giusto".

Giuseppe Poli