Tiong, il "guardiano" dei conti dell’Ancona Il patron vuole evitare perdite pericolose

Il monte ingaggi dell’Ancona, ma non solo quello, nei giorni scorsi ha generato uno scossone societario sfociato nel dirottamento dell’amministratore delegato, Roberto Ripa, ad altro ruolo tecnico. L’uomo di fiducia della società di Tiong e Canil ora è una donna e si chiama Roberta Nocelli, rimasta alla guida dell’Ancona come unico amministratore delegato, pronta a rendere conto e a far tornare i conti di patron Tiong. Conti che hanno sforato il budget assegnato lo scorso anno soprattutto alla voce stipendi, con qualche assegno mensile particolarmente elevato. Il monte ingaggi complessivo dell’Ancona è al sedicesimo posto della speciale graduatoria con 2,1 mln di euro, come riportato dalla Gazzetta dello Sport lo scorso mese di novembre. Una cifra che è meno di un terzo di quanto pagano Crotone ed Entella, che guidano la graduatoria con 7,4 mln e 6,6 mln di euro, ma molto distante anche da Vicenza e Triestina con 6,1 mln e 6 mln di euro. Come si capisce facilmente da questa classifica, la spesa per i giocatori non è direttamente collegata al risultato del campionato. Né Crotone né Virtus Entella, infatti, sono andati in serie B, ma nemmeno il Vicenza o la Triestina, e nemmeno le squadre classificate al quinto e sesto posto, il Padova con 5,6 mln, e il Cesena con 5,6 mln. Promosse in serie B, infatti, sono state la Feralpisalò, il Catanzaro, la Reggiana e il Lecco. Feralpisalò poco dietro all’Ancona con 2 mln, Catanzaro, al settimo posto della classifica del monte ingaggi con 5,5 mln, Reggiana all’undicesimo con 4,2 mln e Lecco con 1,1 mln, poco più del doppio dell’Ancona. Ma bisogna sottolineare anche i flop, a fronte di ingaggi molto elevati. Dal Crotone giunto secondo nella stagione regolare e poi eliminato ai playoff dal Foggia, alla Virtus Entella, terzo alla fine della regular season e poi fuori ai playoff per mano del Pescara, dal Vicenza, giunto settimo al termine della stagione regolare ed eliminato ai playoff dal Cesena, alla Triestina, che si è salvata all’ultima giornata, dal Padova, finito quinto in classifica ed eliminato ai playoff dalla Virtus Verona, allo stesso Cesena, secondo alla fine delle 38 partite e poi fuori per mano del Lecco. Per non parlare del Pordenone, ottavo per ingaggi con 5,5 mln e fallito, o del Siena, tredicesimo con 3,4 mln e al momento fuori da ogni competizione professionistica. Insomma, se mister Tiong adesso fa attenzione al monte ingaggi ha ragione: non è con gli stipendi d’oro che si vincono i campionati.

Giuseppe Poli