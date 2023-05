"Tiong mi ha rinnovato la fiducia, io qui sto bene"

Pur mancando ancora i crismi dell’ufficialità, la notizia può ormai essere considerata certa: Francesco Micciola sarà il direttore sportivo dell’Ancona anche per la stagione 2023-2024. E’ lo stesso ds ad affermarlo ai microfoni di Tvrs in occasione della cena di fine anno della squadra: "Sono felice di continuare a lavorare con l’Ancona, il presidente Tiong mi ha rinnovato la sua fiducia e ciò non può che farmi piacere". Una menzione particolare Micciola la dedica anche all’ex tecnico biancorosso Gianluca Colavitto. Focus ora sull’allenatore del presente e forse del futuro, quel Marco Donadel che ha lavorato duramente per potersi meritare la conferma: "Ci incontreremo la settimana prossima, vorremmo continuare con lui. Naturalmente dovremmo trovare entrambi un accordo e vedere se ci sono le condizioni per proseguire insieme, ma siamo fiduciosi a riguardo". Chiosa finale sulla prossima sessione di mercato e su come la società intenderà affrontarla: "Prima di operare aspetteremo di conoscere il budget della società. Non faremo una rivoluzione, abbiamo diversi giocatori sotto contratto, ma vorremmo confermare quelli più funzionali al nostro progetto".