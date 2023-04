Tiong non fa drammi: "Ancora non è finita"

"Dispiace per il risultato, ma voglio esprimere la mia gratitudine a tutta la squadra, che ha combattuto duramente": esordisce così il presidente Tony Tiong in sala stampa: "Il più grosso rimpianto è stata la mancanza di concentrazione, avremmo potuto fare di più. In queste ultime partite che ci rimangono faremo del nostro meglio per raggiungere i migliori risultati". Nei giorni scorsi è tornato d’attualità l’argomento centro sportivo, sul quale si è anche espresso il patron biancorosso: "La mia presenza qui è dovuta anche ai lavori che si stanno facendo per il centro sportivo. Non abbiamo ancora in programma alcun incontro con l’amministrazione comunale, ma visto che il bando è già fuori stiamo preparando tutti i documenti per partecipare". Il momento delicato che sta attraversando la squadra ha spinto Tiong a prolungare il suo soggiorno ad Ancona: "Starò qui un’altra settimana, andrò al Moccagatta per la partita con l’Alessandria. Alla squadra ho detto di dare il massimo nelle ultime partite e cercare di portare a casa più punti possibili. Onestamente mi aspettavo di avere un miglior piazzamento in classifica e di proteggere almeno la quarta posizione. Nelle ultime nove partite abbiamo fatto solo sette punti, quindi qualcosa da rivedere c’è sicuramente". Focus quindi su questa volata finale di campionato, con uno sguardo già proiettato al prossimo: "Stiamo gettando le basi per il futuro. Ho ricevuto un’accoglienza calorosa ad Ancona: i tifosi sono fantastici, sempre pronti a sostenere la squadra. La mia esperienza fino a questo momento è solo positiva, anche per quanto riguarda il supporto dell’amministrazione comunale. Ma vorrei aspettare le ultime partite per dire qualcosa di più". Rammaricato è anche Gianluca Colavitto, che recrimina soprattutto per il gol del 2-3: "A me sembrava fuorigioco: ci vuole un po’ di buonsenso da parte di tutti, oggi ci siamo subito ritrovati con i due centrocampisti ammoniti dopo falli non cattivi e questo condiziona sia me che i ragazzi. Mi sarebbe dispiaciuto perdere, perché il campo lo stavamo tenendo bene. Abbiamo avuto un approccio importante, poi abbiamo subito un gol in inferiorità numerica: abbiamo incontrato una signora squadra, che per un tratto della partita ci ha messo in difficoltà. I ragazzi hanno dato il massimo, dispiace non gioire in casa con i tre punti, ma il pareggio mi dimostra che la squadra comunque reagisce sempre. Ci prendiamo questo pareggio e ci prepariamo subito per la trasferta di Alessandria".

Gianmarco Minossi