Tiong: "Possiamo passare il turno Tifosi fantastici"

"Un’altra partita da infarto": non usa mezzi termini il patron Tony Tiong per descrivere la rimonta al cardiopalma dell’Ancona sul Lecco. Il presidente, tornato al Del Conero a distanza di poco più di un mese (la sua ultima apparizione in tribuna fu durante un altro pareggio pirotecnico, 3-3 contro la Carrarese, ndr) ha ammesso di aver vissuto emozioni intense, come mai prima d’ora. Ma se contro la Lucchese la gioia per il pareggio in extremis di Mondonico l’aveva solo potuta esternare a chilometri di distanza, al gol di Petrella Tiong ha potuto finalmente dare libero sfogo alla sua felicità nella tribuna del proprio stadio: "Sono soddisfatto, considerando che eravamo sotto di due reti, questa notte (giovedì, ndr) potrò dormire sogni tranquilli". Tiong è in Italia già da qualche giorno: l’imprenditore malese infatti ha fatto tappa martedì scorso a San Siro per assistere all’euroderby di Champions League: "Mi sono divertito di più guardando il derby in Champions League, perché almeno lì ero più rilassato e non in tensione come qui. E’ stato ancora un match al cardiopalma, oggi i giocatori hanno dimostrato grande carattere".

Il patron non tornerà subito in patria: sarà infatti presente al Rigamonti-Ceppi di Lecco lunedì sera, in occasione del match di ritorno, a testimonianza di quanto lo stesso Tiong creda fortemente in questo gruppo e nel passaggio al turno successivo: "Sono fiducioso sul passaggio del turno, vorrei continuare a sognare: questi ragazzi hanno dimostrato di potercela fare anche nelle situazioni più difficili, esattamente come successo a Carrara. La reazione e la voglia di questi ragazzi mi fa avere sensazioni positive".

Menzione speciale anche per i cinquemila che hanno incitato la squadra per tutta la sera, anche quando la situazione sembrava compromessa: "Il nostro pubblico è stato magico e straordinario, lo ringrazio per la partecipazione e il calore. Quando assisto alle partite della mia squadra la tensione è altissima, l’Ancona mi accende in modo particolare. Il Lecco è squadra dura ma noi lo siamo ancora di più". L’operazione Lecco bis, insomma, è già cominciata.

