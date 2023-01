Tirreno Adriatico, la sesta tappa ad Osimo Per presentarla arriva in città Vincenzo Nibali

E’ in arrivo un ospite speciale a Osimo per la presentazione della sesta tappa ciclistica della Tirreno Adriatico che partirà da Osimo Stazione ed arriverà ad Osimo centro sabato 11 marzo. E’ il grande Vincenzo Nibali (nella foto) che sarà in città proprio sabato 28 di questo mese, alle 17.30, nella sala Maggiore del Comune per la presentazione. Il giorno dopo ritrovo alle 9 in piazza Boccolino per un passeggiata in bicicletta con lo "squalo" che percorrerà il circuito finale della tappa, un percorso appassionante con una molteplicità di salite della lunghezza di 34 chilometri. Il sindaco Simone Pugnaloni afferma, soddisfatto, dopo aver ricevuto l’annuncio tanto sognato: "Per Osimo sarà una vetrina internazionale di assoluta importanza e con ricadute economiche legate non solo al giorno dell’evento ma anche a medio lungo termine dal punto di vista turistico. Si tratta di una delle principali classiche del tour mondiale di ciclismo, ritenuta la più bella corsa a tappe dopo i grandi Giri, con milioni di spettatori tv collegati da tutto il mondo. Ed è, probabilmente, l’appuntamento principale di ogni inizio di stagione ciclistica, svolgendosi a marzo. Per questo, in preparazione dei grandi Giri, saranno presenti tutti i migliori atleti di questa meravigliosa disciplina alla quale Osimo è particolarmente legata".