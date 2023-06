Tommaso Barnabà ha conquistato Ancona "Vogliamo fare un altro grande campionato"

Tommaso Barnabà in nove mesi ha conquistato prima Marco Donadel, vestendo la maglia da titolare nella difesa a tre, e poi ha ottenuto la definitiva fiducia della società con un contratto di due anni.

Tre partite da titolare con Colavitto, quattro su sei con Donadel: come se lo spiega? "Ogni allenatore ha la sua visione e la pensa a modo proprio. C’è un modo diverso di valutare e di dare fiducia. E poi la forma fisica e mentale: significa che mi sono fatto trovare più pronto quando è arrivato Donadel".

Cos’ha portato Donadel?

"Con Donadel giorno dopo giorno qualsiasi ragazzo che si impegna ha la possibilità di giocarsi il posto da titolare. Fin dai primi giorni ha portato una grande spinta motivazionale, ci ha spinto a credere che siamo una squadra forte, che dovevamo solo ricompattarci. E poi sul campo ha impostato un gioco totalmente diverso, ma l’aspetto fondamentale è stato quello di ricompattare il gruppo".

Nelle ultime settimane di campionato ha convinto il nuovo tecnico ma anche tutto lo staff, infatti è arrivato il suo rinnovo.

"Credo che il rinnovo sia frutto di tutto un percorso cominciato lo scorso agosto, non credo di essermelo meritato solo per le ultime partite, ma per tutti i nove mesi. La dirigenza mi ha visto con impegno e professionalità, non credo di aver mai mollato un centimetro e questo è stato apprezzato".

Qual è la partita che ricorda con maggiore soddisfazione?

"A Cesena, sicuramente, il mio esordio da titolare tra i pro che non mi sarei neanche aspettato. Una partita fondamentale, davanti a diecimila persone, e lo ricordo con molto piacere, visto anche l’assist per Spagnoli".

Con quali prospettive si riparte per la prossima stagione? "Credo che la prospettiva sia quella di avere un gruppo ancora più solido dello scorso anno. La compattezza del gruppo in primis e poi la prospettiva di migliorarsi, provare a fare il più possibile per ottenere qualcosa di grande e far gioire i tifosi".

Meglio da terzino destro o da braccetto della difesa a tre? "Tutti e due, anche esterno sinistro, o quinto di destra, non ho preferenze. Donadel mi ha messo lì sia per necessità che per caratteristiche, ma riesco a fare diversi ruoli, mi adatto facilmente".

Che campionato si aspetta? "Più difficile dello scorso anno, con squadre blasonate che puntano alla B come Perugia, Cesena e Spal".

Con l’Ancona tra le favorite? "L’Ancona per blasone e società non ha nulla da invidiare a nessuna, sul campo si dovrà vedere, partiremo tutti allo stesso livello. Vogliamo fare un grande campionato. In fin dei conti siamo usciti con due pareggi contro il Lecco che ha conquistato la promozione in serie B. Possiamo andarne orgogliosi, sappiamo che abbiamo dato tutto. Nessun rammarico, anzi più carichi per la prossima stagione".

Giuseppe Poli