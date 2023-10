Tommaso Cingolani è ancora d’oro a Corridonia

Tommaso Cingolani è inarrestabile. Ancora un oro per il giovane del Team Cingolani, sempre più leader del Giro d’Italia Ciclocross – CX 2023, stavolta a Corridonia, dopo le tappe di Tarvisio e Osoppo. Doppietta per il team ostrense con secondo il fratellogemello, Filippo. Dopo la terza prova (G.I.C. – C.X. - 2023) Tommaso conserva e veste la maglia bianca di leader degli Allievi primo anno, mentre Filippo consolida il secondo posto della generale. Sempre nella tappa di Corridonia vittoria per il team Cingolani di Antonio Macculi (Master – Fascia1 – M1) e maglia rosaavion di leader nella generale del Giro in una competizione che ha registrato in totale 700 atleti al via nella gara valida anche per il 5° trofeo "CorridoMnia – Shopping - Park" – Gran Premio Città di Corridonia. Per il team Cingolani da segnalare anche la vittoria dell’alto–atesina Anna Oberparleiter a San Cassian d’Isonzo nel terzo trofeo "Renato Bagolin", secondo stage del trofeo Trivento di ciclocross.