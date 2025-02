Tommaso Marini choc: “Ancona mi hai deluso, snobbato dal Comune. Vado a Roma”

Ancona, 17 febbraio 2025 – Nei giorni scorsi la Federscherma ha ridisegnato le sue panchine, togliendo un po’ a sorpresa quella del fioretto allo jesino Stefano Cerioni per affidare l’incarico al suo collega Simone Vanni.

Cerioni ha affidato ai social il suo dissenso, elencando tutti i titoli vinti dalla “sua” nazionale, 64 medaglie d’oro, 42 d’argento, 46 di bronzo, 152 podi totali tra Coppa del Mondo, campionati Europei e Mondiali, e Olimpiadi: “Questi sono i risultati della mia gestione alla guida del fioretto maschile e femminile dal 2021 fino agli ultimi trionfi di Torino – ha scritto su Instagram Cerioni –. Li rivendico nel momento in cui la federazione ha deciso di non confermarmi nel ruolo di commissario tecnico. La vanità non mi appartiene, il lavoro sì”.

Cerioni ha anche scritto: “La competizione fa parte della mia vita da mezzo secolo. A patto però di avere l’avversario di fronte e non dentro casa. Ritengo ingiusta, sbagliata e illogica la decisione della Federazione. Mi è stato detto che si tratta di una scommessa. Parola fuori posto in un contesto dove contano i valori dello sport nel senso più alto del termine”. Il campione anconetano di fioretto, Tommaso Marini, che Cerioni ha allenato negli ultimi quattro anni, spiega il suo dispiacere per questa scelta, ma parla anche di molto altro.

Tommaso Marini, l’abbiamo vista su Instagram ritratto con uno stendino sotto braccio per le strade di Roma: a cos’è dovuta questa scelta? E’ nella capitale perché si allenerà lì?

"No, è una scelta di vita. Mi trasferisco a Roma per questioni personali, non c’entra niente la scherma. Però è una scelta che influirà sui miei allenamenti, nel senso che d’ora in poi mi allenerò tra Jesi e Roma, mentre finora l’ho fatto solo a Jesi”.

Un cambiamento davvero importante.

“Avevo bisogno di una città che mi desse più stimoli, perché Ancona non è in grado di darne”.

In che senso? In cosa l’ha delusa Ancona?

"Non so Gimbo se ha ricevuto qualcosa. Abbiamo due o tre atleti che vanno alle Olimpiadi, personalmente non ho ricevuto niente di che dalla nostra amministrazione. Se non riesci a valorizzare i tuoi atleti di punta, le tue eccellenze, come pensi che poi la gente resti ad Ancona? Dico grazie agli anconetani, ma non posso ringraziare l’amministrazione di Ancona. Con immenso piacere mi sono voluto trasferire. Ancona è casa, ci sono persone stupende. Ma che cosa offre, a parte, l’amore di casa?”.

Si aspettava di essere chiamato per una cerimonia in Comune, dopo le Olimpiadi?

“Non è che me lo aspettavo, è una cosa che va fatta. Quando arrivai secondo al Mondiale a Jesi fu una festa, erano tutti felici, fieri di quello che avevo fatto. Ad Ancona invece niente. Io la vedo in una maniera molto diversa. Sarei stato più contento di promuovere tante cose, così non è stato, non c’è stata l’opportunità. Ma non me ne vado da Ancona per soltanto questo, è un discorso più generale, più complesso, ci sarebbe da dare molto più spazio ai giovani, alle novità… Lo so che è difficile, la burocrazia a volte dice altro”.

Venendo alla scherma: come commenta il licenziamento di Stefano Cerioni da parte della federazione?

"Posso dire solo che mi dispiace. Perché, a parte il fatto che era anche il mio allenatore, dal punto di vista professionale e anche da quello della meritocrazia, si sarebbe meritato almeno un altro quadriennio alla guida della nazionale. Ma le scelte della federazione sono state diverse, non hanno portato alla sua riconferma. Non conosco personalmente il nuovo commissario tecnico (Simone Vanni, ndr), al quale do il benvenuto, so che è una bravissima persona”.

Ha scritto “Solo grazie per aver creduto in me”, messaggio chiaramente indirizzato al suo mentore. L’ha sorpresa la notizia della federazione?

“Onestamente me lo sentivo che sarebbe andata a finire così. Però fino all’ultimo ci ho sperato, che restasse. Fondamentalmente è successo tutto senza sapere il perché, non c’è una valida ragione. Anche se poi ognuno fa le sue scelte”.

La Federscherma scrive “un rinnovamento che potrà dare ulteriori stimoli e nuove energie a tutto il movimento”. Non è d’accordo?

“Gli stimoli li dai quando c’è qualcosa che sta andando male. Se invece va tutto bene non ne vedo la ragione. Però è soltanto la mia personale opinione, non conosco le sensazioni e il pensiero degli altri atleti. E’ uno sport individuale, a volte si ragiona anche troppo individualmente”.

Com’è il rapporto con il suo maestro Cerioni?

“Ho iniziato a lavorare con lui nel 2021-22. Ed è sempre stato un ottimo rapporto, sia dal punto di vista professionale che umano. Mi ha dato tanto e, da parte mia, penso di averlo ricambiato. Possono solo dire di essere stato fortunato e felice di aver lavorato con Cerioni in questo periodo”.

Passando all’ultimo trionfo: com’è stato per lei ritornare al successo al recente Grand Prix di Torino?

“Ho provato una sensazione molto bella. Forse a differenza di prima, ciò che faccio adesso lo faccio in modo molto più tranquillo, supportato dalle persone, quindi anche per i miei tifosi, le persone che mi seguono”.

Che significato ha avuto un successo del genere dopo sei mesi di stop?

"Significa che io ci sono, che ho dimostrato di poter ritornare in forma in breve tempo, anche se non sono ancora al cento per cento”.

Quali sono i prossimi appuntamenti in agenda?

“Quello di Coppa del Mondo al Cairo, che si svolgerà a inizio marzo”.

Come si sta preparando?

“Come faccio sempre, anche se adesso la mia vita sarà un po’ diversa, visto che mi dividerò tra Roma e Jesi”.