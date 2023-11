Tonini, il "braccetto" che corre per i Portuali

È arrivato a settembre 2022, allora da fuoriquota. E in un anno e due mesi si è preso la titolarità sulla corsia di sinistra convincendo tutti per corsa, tenacia e qualità. Gioacchino Tonini, terzino o "braccetto" all’occorrenza, anche domenica scorsa è stato protagonista di un’eccellente partita contro il Gabicce Gradara: quella vinta per 0-1 - rete del baby Giampaoletti - e che ha consentito ai Dockers di confermarsi in vetta con 20 punti in dieci turni. "Questa partita, contro una squadra organizzata e dotata di buone individualità, ci ha permesso di dimostrare che possiamo rimanere nei piani alti della classifica e che abbiamo una certa continuità. Sono passate diverse giornate, quindi un primo bilancio si può fare – dice sul primato in PromozioneA -. Ma non credo che la squadra guardi la classifica. Ci dobbiamo concentrare solo su noi stessi, senza farci condizionare o prendere dall’euforia. Dobbiamo mantenere fisso l’obiettivo, che in primis è quello di salvarci: il resto che verrà in più ci potrà dare grande soddisfazione". Nato in Romagna, nell’ultima esperienza "a casa" ha vestito la maglia del Misano. "Anche se lontano – chiarisce -, ai Portuali mi sto trovando veramente bene grazie al percorso impostato attraverso un clima sereno e familiare. Staff, dirigenti, squadra vivono questi campionati con tranquillità, senza porsi obiettivi da raggiungere a tutti i costi ma tramite una programmazione seria. Sono requisiti fondamentali per performare meglio". Performare meglio è quel che servirà oggi, alle 14.30 al Giuliani, nel big match contro il Moie Vallesina (terzo): "Gli avversari sono forti e agguerriti. Come a Gabicce, serviranno concentrazione e grinta. Noi siamo sempre la stessa squadra, coesa, solida, il cui spirito è vivo. Se restiamo uniti possiamo fare paura a chiunque, senza aver paura di nessuno".

Giacomo Giampieri