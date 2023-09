Torna la mini Olimpiade dedicata ai giovanissimi

Torna l’annuale appuntamento col Trofeo Coni e le Marche non possono mancare. Dopo aver ospitato con un grande successo di pubblico e partecipanti una delle prime edizioni, nel 2017, le Marche sono pronte alla partenza per la Basilicata nel cui versante ionico dal 21 al 24 settembre si svolgerà l’ottava edizione della manifestazione rivolta a giovani dai 10 ai 14 anni. La delegazione, composta da atleti, tecnici e dirigenti, è stata presentata martedì alla sala Censi del Comitato regionale del Coni, ad Ancona. Il trofeo Coni è una manifestazione sportiva, ma anche molto di più: questa sorta di mini Olimpiade per giovanissimi delle varie regioni italiane è un’occasione unica di confronto e divertimento per tanti atleti che attraverso il trofeo avranno una sorta di primo scambio agonistico e culturale del loro percorso sportivo.