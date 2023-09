Torneo competitivo a Senigallia: Goldengas pronta per la vittoria

Non è riuscito il ritorno al successo nel torneo di casa alla Goldengas Senigallia, battuta domenica scorsa nella finale del trofeo Il Mare nel canestro dal Porto Recanati 82-76. Il torneo, intitolato alla memoria di Dino Maestri e Fulvio Ciarloni, figure storiche della società, tornava dopo quattro anni di assenza con la diciassettesima edizione: l’ultima, nel 2019, era stata vinta proprio dalla Goldengas, che dunque oltre che come organizzatrice si presentava al PalaPanzini pure come detentrice. Dopo aver battuto 69-60 il Pisaurum Pesaro nella semifinale di sabato, domenica i biancorossi nella finale hanno ceduto al Porto Recanati, in precedenza vittorioso sul Roseto, poi sconfitto anche dal Pisaurum nella finale per il terzo posto.

"Nonostante la sconfitta mi è piaciuta di più la partita contro il Porto Recanati che quella vinta contro il Pisaurum – sottolinea il coach Andrea Gabrielli –. Nella finale per il primo posto abbiamo rovinato la prestazione nel terzo quarto dove abbiamo compiuto errori individuali che non avevamo fatto nei primi 20 minuti di gara (quando la Goldengas conduceva 39-30)". Dieci minuti da dimenticare insomma, costati un match per il resto giocato a buon livello.

"È stato comunque un torneo importante – aggiunge il tecnico di Pesaro, tornato in estate dopo aver allenato la Goldengas già nel 2021-22 – sia perché ricordava chi non c’è più sia perché ci è servito a capire a che punto siamo dopo un mese di preparazione. Avevamo bisogno di giocare partite. Non sono completamente soddisfatto di quanto emerso contro Pisaurum e Porto Recanati ma è difficile giudicare delle gare con così tanti allenamenti sulle spalle. A livello di condizione siamo sostanzialmente al punto dove avremmo dovuto essere. A soddisfarmi pienamente è il lavoro che giornalmente viene fatto in palestra da un gruppo di giocatori che è nuovo".

All’inizio del torneo mancano appena nove giorni (debutto interno contro il Bramante Pesaro): "Dovremo farci trovare pronti tecnicamente, mentalmente e fisicamente – conclude Gabrielli – perché la serie B Interregionale ha un livello competitivo e ci attende un campionato difficile". Nel girone E ci sono ben sette squadre marchigiane oltre alla Goldengas, più quattro abruzzesi per un totale di 12 club che nella seconda fase si incroceranno con le 12 di Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria e Sardegna iscritte al girone F, in una formula nuova e cervellotica. Intanto la società senigalliese ha annunciato un nuovo ingresso: si tratta di Carlo Maria Audino, 32 anni, jesino, che è il nuovo responsabile della comunicazione. In precedenza aveva lavorato sempre alla General Contractor Jesi, ricoprendo anche il ruolo di team manager e di direttore sportivo.

Andrea Pongetti