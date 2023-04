Torneo delle Regioni, finale amara per le Marche L’Under 17 sconfitta di misura solo nel finale

PIEMONTE VALLE D’AOSTA

1

MARCHE

0

PIEMONTE VALLE D’AOSTA (4-3-3): Casella; Tortorella, Mancino, Pauliuc, Italiano; Manicone (16’ st Leone), Valentini (16’ st Carnevale Schianca), Giraudo (38’ st Cotroneo); Gironda (27’ st Brizzi), Manfredi (1’ st Ferrari), Giacona. Panchina: Valente, De Dominicis, Solavagione. All. Frasca

MARCHE (4-3-1-2): Orsini; Ciottilli, Cerquozzi, Pietropaolo, Cosignani; Morini (35’ st Beu), Morelli, Mangiacapre; Sergiacomo (11’ st Gaspari); Corrado (5’ st Manna), Pierluigi. Panchina: Bellucci, Saponaro, Nobili, Alessandroni, Frulla, Castignani. All. Baldarelli

Arbitro: Panariti di Torino

Rete: 37’ st Leone

Ancora un ko in finale per le Marche under 17 nel Torneo delle Regioni di calcio a 11.

Il secondo di fila dopo quello dell’edizione 2019, l’ultima prima dello stop provocato dalla pandemia.

Si rivela, infatti, fatale ancora una volta la finale per i giovani marchigiani. I ragazzi di mister Baldarelli si piegano di misura al Piemonte Valle d’Aosta (l’unica squadra che in questo torneo, ai gironi, aveva battuto la nostra rappresentativa) che dopo 54 anni torna ad alzare la Coppa Under 17.

Si allunga invece l’attesa delle Marche che dal 1968 non conquistano lo scudetto di categoria.

Un ko per Pierluigi e compagni che arriva proprio nel finale con il guizzo di Leone a seguito di un’azione da calcio d’angolo. Una rete che ha così spento i sogni di vittoria dei marchigiani nella finalissima che vede anche la presenza nelle premiazioni anche del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete.