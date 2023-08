Torneo dell'Imperatore a Senigallia: Federico Baciocchi vince ancora

Un appuntamento ormai classico dell’estate pongistica senigalliese, il torneo dell’Imperatore, organizzato al Centro Olimpico Tennistavolo da oltre trent’anni, è stato vinto per il secondo anno consecutivo dall’umbro Federico Baciocchi, che a Senigallia però è di casa visto che proprio nel centro si è a lungo allenato. Ha preceduto Stefano Guerrini di Crema, che in semifinale aveva superato l’autentica rivelazione del torneo, il perugino Gregorio Torelli, appena dodici anni. Prestigioso l’albo d’oro del torneo, che ogni anno accoglie decine di iscritti provenienti anche da fuori regione e che magari sfruttano l’occasione della vacanza a Senigallia per tenersi in forma in uno dei migliori impianti specializzati in Italia. In passato lo hanno vinto tra gli altri campioni di caratura internazionale come Roberto Giontella, Francesco Lucesoli e soprattutto Massimo Costantini, il più grande pongista uscito dalla scuola senigalliese.