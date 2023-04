Torneo giovani speranze In campo a Villa Musone

Ritorna dopo lo stop per la pandemia il Torneo Giovani Speranze organizzato dal Villa Musone e giunto alla settima edizione. La manifestazione si affianca al Memorial Gianluca Carotti in ricordo dell’indimenticato giocatore gialloblu tragicamente scomparso insieme alla compagna Elisa Del Vicario il 3 marzo 2019. Ritorno con novità per il torneo che vedrà, nella giornata di oggi, affrontarsi le squadre della categoria Giovanissimi di Villa Musone, Recanatese, SA Castelfidardo e Portorecanati. Una sana giornata di sport che sarebbe piaciuta al compianto Gianluca, vissuta all’insegnamento del divertimento e dell’agonismo. Il terreno di gioco sarà quello di Villa Musone, denominato proprio in ricordo di Gianluca Carotti la scorsa estate dall’amministrazione comunale di Recanati, che patrocina questo evento. Il programma delle partite prevede il match d’esordio alle 9.30 tra Villa Musone e Portorecanati. A seguire alle 11 Recanatese – SA Castelfidardo. Nel pomeriggio le due finali. Alle 15.30 quella per il terzo e quarto posto, mentre la finalissima vedrà il fischio d’inizio alle 17.