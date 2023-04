Torneo giovanile vinto dai ragazzini "terribili" del Villa Musone

Profeti in patria i ragazzini del Villa Musone che si sono aggiudicati il 25 aprile la settima edizione del Torneo Giovani Speranze – Memorial Carotti. La manifestazione, organizzata dal Villa Musone, si è disputata nello stadio Gianluca Carotti di Villa Musone ed è tornata dopo lo stop a causa della pandemia. In campo i Giovanissimi. Oltre al Villa Musone hanno partecipato la Recanatese - schierando l’Under 15 nazionale - Sa Castelfidardo e il Portorecanati. Un modo per ricordare l’indimenticato Gianluca Carotti (presente anche Settimio Carotti, padre di Gianluca) che ha cresciuto tante giovani leve nel settore giovanile gialloblu e che avrebbe apprezzato una giornata ricca di sport e divertimento, ma sempre nel rispetto dell’avversario. Nelle fasi eliminatorie disputate al mattino vincono il Villa Musone (7-2 sul Portorecanati) e la Recanatese (4-0 sulla Sa Castelfidardo). Nel pomeriggio la finale per il terzo e quarto posto con la Sa Castelfidardo che prevale 4-1 sul Portorecanati. Nella finalissima invece il Villa Musone di mister Francesco Ferri supera 3-0 la Recanatese. Il premio come miglior giocatore lo conquista il gialloblu Cristian Cicoria (un riconoscimento vinto nelle edizioni passate da un classe 2003 Flavio Paoletti di Ascoli che a gennaio ha debuttato in A con la Sampdoria), mentre il premio al miglior portiere va a Nicolò Bruschi del Portorecanati.