Torneo Regioni, le Marche ai quarti con l’Under 19 e 17

Oggi si ricomincia a giocare al Torneo delle Regioni di calcio a undici. In programma i quarti di finale (domani si giocheranno invece le semifinali e giovedì le finalissime). Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul profilo YouTube della Lnd in una competizione giunta alla cinquantanovesima edizione ospitata dal Piemonte, sede che è tornata a ospitare la kermesse tredici anni dopo l’ultima volta. Sei le province in cui si sta disputando l’edizione 2023 (Alessandria, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli), 142 le partite totali in programma. Dopo le fasi eliminatorie le Marche conquistano i quarti di finale con l’Under 19 e la 17.

Under 19. La rappresentativa di mister Massimo Lombardi scenderà in campo alle ore 14.30 dopo avere chiuso al primo posto il girone, un traguardo storico che lascia ben sperare in ottica quarti. Il debutto dell’U19 è stato amaro con i padroni di casa del Piemonte-Valle d’Aosta che hanno vinto 2-0. Poi la reazione. Le vittorie con Sicilia (3-1) e Basilicata (2-1) spediscono le Marche in vetta alla classifica. Ora i quarti contro la Campania. La vincente incontrerà in semifinale la vincente di Veneto-Friuli Venezia Giulia. Dall’altra parte del tabellone, i quarti sono Liguria-Trento e Lombardia-Bolzano. Under 17. In campo alle ore 11. Ai ragazzi di Francesco Baldarelli sono bastate due vittorie su tre per volare ai quarti, da secondi classificati, alle spalle del Piemonte-Valle d’Aosta. Cammino subito in salita con la sconfitta proprio contro i padroni di casa (2-1), successo poi con la Sicilia (1-0) e bis con la Basilicata (2-0). Ai quarti le Marche sfideranno l’Abruzzo. La vincente incontrerà la vincente di Bolzano-Campania. Dall’altra parte Piemonte-Valle d’Aosta-Friuli Venezia Giulia e Lazio-Calabria.

Femminile. Salutano la competizione a testa alta le ragazze di Censi. La kermesse si è aperta con un pari (1-1 con il Piemonte-Valle d’Aosta), poi la sconfitta con la Sicilia (1-0) e infine la super vittoria contro la Basilicata (17-0) che però non è servita per continuare il cammino. Non sono bastati infatti quattro punti per accedere alla fase finale.

Under 15. Stop anche per la formazione più giovane di mister Gianangeli che esce comunque a testa altissima. Il debutto vede un pareggio senza reti con il Piemonte-Valle d’Aosta, poi la sconfitta con la Sicilia (2-1) e la vittoria con la Basilicata (6-3). Come per la femminile non bastano quattro punti.