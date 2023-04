Torre San Marco resta in sei: ko a tavolino

Due turni alla fine, Torre San Marco-Senigallia Calcio sospesa: i locali, in 7 dall’inizio, sullo 0-1 rimangono in 6 e da regolamento match interrotto. Successo a tavolino per la leader.

Girone B. Risultati. Arzilla-Csi 3-4; Cuccurano-Della Rovere 0-0; Marottese-Hellas 0-0; Muraglia-Pontesasso 2-0; Real Gimarra-Usav 0-1; Torre San Marco-Senigallia Calcio sosp. (0-3); Urbinelli-Trecastelli 0-0; Villa Ceccolini-Monte Porzio 1-0. Classifica. Senigallia Calcio 60; Usav 60; Cuccurano 57; Villa Ceccolini, Della Rovere 51; Muraglia 44; Arzilla, Pontesasso 43; Monte Porzio 35; Csi 34; Real Gimarra 32; Hellas 31; River Urbinelli 27; Marottese 26; Trecastelli 13; Torre San Marco 6. Prossimo turno. Csi-Muraglia; Cuccurano-Real Gimarra; Della Rovere-Marottese; Hellas-River Urbinelli; Monte Porzio-Senigallia Calcio; Pontesasso-Torre San Marco; Trecastelli-Villa Ceccolini; Usav-Arzilla.

Girone C. Risultati. Argignano-Serrana 1-1; Aurora Jesi-Monsano 1-1; Avis Arcevia-Cupramontana 0-0; Borghetto-Terre del Lacrima 1-0; Corinaldo-Misa 0-0; Fabiani-Le Torri 1-2; Valle del Giano-Olimpia Ostra Vetere 1-2; Victoria Strada-Maiolati United 1-1. Classifica. Borghetto 59; Olimpia Ostra Vetere 56; Argignano 52; Misa 51; Cupramontana 45; Serrana 42; Avis Arcevia, Le Torri, Victoria Strada 41; Corinaldo 39; Monsano 38; Aurora Jesi 35; Fabiani 23; Terre del Lacrima 20; Valle del Giano 17; Maiolati United 11. Prossimo turno. Borghetto-Valle del Giano; Cupramontana-Corinaldo; Maiolati United-Fabiani; Misa-Le Torri; Monsano-Victoria Strada; Olimpia Ostra Vetere-Aurora Jesi; Serrana-Avis Arcevia; Terre del Lacrima-Argignano.

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Cameratese 2-0; Ankon Dorica-FC Osimo 2-1; Falconarese-San Biagio 0-0; Osimo Five-Nuova Sirolese 0-2; Piano San Lazzaro-Leonessa 0-0; Palombina Vecchia-OJ Falconara 2-1; Pietralacroce-GLS Dorica 3-1; SA Castelfidardo-Candia Baraccola 1-0. Classifica. Falconarese 56; Pietralacroce 54; Nuova Sirolese 52; Agugliano Polverigi, San Biagio 50; Palombina Vecchia, Candia Baraccola 40; FC Osimo 39; Olimpia Falconara 36; SA Castelfidardo 34; Osimo Five 33; Montoro 31; Ankon Dorica 29; GLS Dorica 26; Piano San Lazzaro 21; Cameratese 17. Prossimo turno. Cameratese-Ankon Dorica; Candia Baraccola-Pietralacroce; Falconarese-Agugliano Polverigi; FC Osimo-Piano San Lazzaro; GLS Dorica-Osimo Five; Leonessa-Palombina Vecchia; N.Sirolese-Ol. Falconara; San Biagio-SA Castelfidardo.