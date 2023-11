Tra Castelfidardo e Urbino vincono le difese: alla fine arriva un pari

0

URBINO

0

: Schirripa, Morganti, Fabbri, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Fossi (19’ st Kurti), Miotto (35’ st Andreucci), Nanapere (16’ st Braconi), Guella, Piazze (42’ st Nacciarriti E.). Panchina: Elisei, Pedini, Fabiani, Nacciarriti L, Catalani. All. Giuliodori.

URBINO: Petrucci, Nisi (8’ st Esposito), Tamagnini, Morani (37’ st Pierpaoli), Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Calvaresi (8’ st Bellucci), Sartori, Boccioletti (8’ st Montesi). Panchina: Stafoggia, Barro, Garota, Fiorelli, Sergiacomo. All. Ceccarini

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro

Note: ammoniti Giunchetti, Piazze, Esposito, Morani, Imbriola.

Il recupero della nona giornata di campionato conferma il trend in Eccellenza. Equilibrio e tanto.

Finisce senza reti il match tra Castelfidardo e Urbino recuperato ieri al Mancini dopo essere stato rinviato a inizio novembre al San Giobbe di Filottrano per il forte vento. Anche ieri brutto tempo (tanta pioggia), con l’Urbino sceso a Castelfidardo sognando i tre punti e la vetta solitaria dell’Eccellenza, ma i padroni di casa tengono testa alla squadra di Ceccarini.

E’ proprio l’Urbino a partire meglio, con più possesso palla, ma la prima occasione è di marca fidardense: al 17’ Piazze dalla distanza chiama Petrucci all’intervento in tuffo.

Passata la mezz’ora Sartori semina il panico nella retroguardia biancoverde e mette una palla col contagiri dentro l’area piccola, ma nessuno dei suoi compagni arriva sulla sfera.

Prima del duplice fischio Boccioletti dalla distanza chiama Schirripa a un grande intervento. Nella ripresa è il Castelfidardo ad andare maggiormente vicino alla realizzazione. Miotto sfiora il gol con una conclusione dalla distanza.

Le due difese concedono davvero poco. E allora bisogna tentare con conclusioni da fuori area, ma la mira è imprecisa come nell’occasione che capita a Kurti, al 32’, con la palla che finisce alta. Un minuto dopo Miotto mette una palla invitante non trovando compagni a ribattere in rete.

I fidardensi cercano il forcing finale e sfiorano il vantaggio con Piazze che trova il palo con un colpo di testa e sulla ribattuta Petrucci si supera sulla deviazione da due passi dello stesso Piazze.

Gli ospiti protestano per un atterramento di Sartori in area biancoverde e lo stesso numero 10 ospite ci prova dalla distanza non trovando la porta. Finisce 0-0.

Continua così la serie positiva delle due squadre. Per il Castelfidardo quinto pareggio di fila, l’Urbino invece mantiene l’imbattibilità esterna in campionato con quattro vittorie e due pareggi.