Tra il sogno e la realtà c’è di mezzo la Samb Ma la Vigor crede ancora nel primo posto

La Vigor ci crede, raggiungere il Pineto è ancora possibile. È il sogno della dirigenza, ciò che tutti si augurano a poche ore dal derby contro la Sambenedettese.

Un match affascinante, un appuntamento decisivo per la Vigor, purtroppo però dall’infermeria arrivano bruttissime notizie. Matteo Perri e Giovanni Pierpaoli infatti hanno chiuso la stagione in anticipo.

"Ormai da troppo tempo Matteo convive con un fastidio al ginocchio ed ora necessita di un intervento. Abbiamo cercato di portarla alle lunghe, Perri ha sempre voluto dare il suo contributo, anche se parziale, adesso però è giusto fermarsi".

Perri dunque si dovrà operare, non potrà scendere in campo in questo finale di stagione e trovare il gol che tanto gli è mancato durante l’anno. Oltre a Perri, chiude la stagione in anticipo anche Pierpaoli a causa di uno stiramento rimediato in allenamento. In caso di playoff invece potrebbe rientrare in extremis D’Errico, ancora molto lontano però dalla sua forma migliore.

"Purtroppo dovrò rinunciare anche a Pierpaoli, uno dei giocatori più in forma ed un elemento fondamentale nel mio sistema di gioco - aggiunge Clementi -. In caso di playoff invece mi auguro di ritrovare D’Errico. Per fortuna abbiamo escluso il quadro peggiore, ovvero una microfrattura".

Rientra in gruppo invece Andrea Lazzari, mentre Rotondo dovrà scontare la squalifica.

"La Samb ha avuto problemi nel corso della stagione, ma il valore della rosa non si discute - aggiunge l’allenatore della Vigor -. Giocheranno con la testa libera da pensieri, forse per la prima volta in stagione. Noi dobbiamo vincere, punto. Se così non fosse, sarebbe inutile guardare il risultato dei nostri rivali".

Clementi non ci gira troppo intorno, ai suoi ragazzi chiede di vincere per continuare a sognare. Il tecnico schiererà la migliore formazione possibile al netto delle assenze, nella speranza che la Roma City rallenti la capolista.

Probabile formazione: Roberto, Bartolini, Tomba, Marini, Magi Galluzzi, Gambini, Baldini, Mancini, Kerjota, Pesaresi D., Balleello.

Calcio d’inizio al "Bianchelli" oggi pomeriggio alle ore 15, arbitra l’incontro il signor Palmieri di Brindisi.

In occasione del derby sarà premiato il Vigorino del mezzo secolo: Stefano Goldoni. Il vincitore del sondaggio online, promosso da alcuni storici tifosi rossoblu per premiare il giocatore più rappresentativo dal 1973 al 2023.

Nicolò Scocchera