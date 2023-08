Tra Jesina e Fano solo tanti sbadigli d’estate

jesina

0

alma fano

0

NA: Pistola, Grillo, Donkor (1’ st Dentice), Giovannini, Capomaggio P., Lucarini, De Stefano, (14’ st Capomaggio T.), Zagaglia, Cordella (14’ st Trudo), Pesaresi, Marcucci (1’ st Nazzarelli) All. Simone Strappini. Entrati nel corso del 2’ tempo: Sansaro, Mazzarini, Machedon, Ciavarella, Re.

ALMA JUVENTUS FANO: Olivieri, Pensalfini, Riggioni, Urbinati (17’ st Antonioni), Mancini, Tomassini, Zingaretti (1’ st Zanni), Malshi (1’ st Pierfederici), Tenkorang, Serges, Roberti. All. Marco Scorsini. Entrati nel corso del 2’ tempo: Milani, Pasinsky, Saponara

Uno 0 a 0 noioso e avaro di emozioni, figlio dei tempi (grami) del periodo: temperature africane, precarietà della preparazione, stimoli e motivazioni ai minimi sindacali. Due squadre alla ricerca di identità e geometrie e, nel caso della formazione ospite, di certezze sotto l’aspetto economico organizzativo che, stando alle cronache dal pesarese, sarebbero tuttora lungi dall’essere prodotte da una dirigenza alle prese con difficoltà di vario tipo. Situazione fotografata dal tecnico ospite prima del fischio d’inizio dell’amichevole di ieri. "Per quanto mi riguarda io devo solo pensare al lavoro, a tenere concentrati i ragazzi dando ad ognuno il giusto minutaggio in questo inizio di preparazione – non si sbilancia Marco Scorsini – non dobbiamo farci distrarre da quello che accade intorno a noi ma lavorare per farci trovare pronti per una stagione dove l’Alma non potrà essere tra le regine ma dovrà pensare solo a mantenere la categoria". Quella categoria di differenza, che ieri tra leoncelli e rivieraschi non si è vista. Il calcio d’agosto, si sa, va preso sempre con le dovute cautele. Seconda amichevole per entrambe (Fano vittorioso 2 a 1 all’esordio con l’Urbino, Jesina sconfitta con identico punteggio dal Marina). Assenti tra gli ospiti il portiere Tomasini, risentimento muscolare, Allegrucci e Gonzalez per acciacchi vari, invariata rispetto a sette giorni prima la Jesina, out il portiere Moscatelli, esordio per l’esterno offensivo De Stefano classe 1992. Tanta buona volontà, un pizzico di (mal) sano agonismo (alla fine qualcosa da ridire tra Thiago Capomaggio e qualcuno del clan granata) ma poca sostanza: la Jesina insiste sulle incursioni sulla fascia sinistra del vivace Donkor, il Fano prova a far male con le punizioni di Zingaretti. Rare come la neve di questo periodo le occasioni da gol del primo tempo: monumento a Oliveri che si supera respingendo in successione le conclusioni ravvicinatissime di Pesaresi prima e De Stefano poi, fuori di un nonnulla l’inzuccata di Malshi allo scadere. Squadre confermate anche in avvio di ripresa prima dell’inevitabile tourbillon di cambi. Il Fano cresce nel possesso palla, la Jesina tiene botta con disinvoltura: Pistola bravo sul lanciatissimo Tenkorang, l’inzuccata di Mancini finisce di poco alta, l’occasionissima è per l testa di Tenkorang ma l’inzuccata è debole e Pistola ringrazia. Per il giudizio finale squadre rimandate a settembre, solo una decina di giorni. Sperando che basti.

Gianni Angelucci