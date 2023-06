Trapani, Ferrara e la Toscana Poi l’approdo nella Dorica

Alessandro Martina è nato a San Pietro Vernotico, nel Salento, tra Brindisi e Lecce, il 17 febbraio 2000. E’ cresciuto nel settore giovanile del Trapani ma ha giocato anche con la primavera della Spal per due stagioni dove ha messo a punto le sue qualità di esterno. Nel 2020, dunque a vent’anni, l’approdo alla Robur Siena in serie D, per Martina la prima stagione in una prima squadra. Stagione, quella del 2020-21, in cui ha totalizzato 26 presenze, un gol e tre assist. Quindi l’anno successivo ha giocato alla Pistoiese, 36 partite più 2 di playout con un gol e tre assist, proprio come nella stagione precedente. Svincolato dalla Pistoiese, è stato acquistato dall’Ancona che gli ha fatto firmare un biennale che lo lega alla società biancorossa fino a giugno 2024. Il suo valore di mercato, fonte Transfermarkt, da giugno dello scorso anno è salito da 100mila a 150mila euro. Le sue scorribande sulla fascia, negli anni passati, gli erano valse il "prefisso" turbo, perché al terzino piace spesso mettere a terra la sua velocità per saltare il diretto avversario.