Trasferta bloccata per i tifosi della Vigor: ad Ardea l’impianto è inagibile

Niente trasferta per gli appassionati tifosi rossoblu: la sfida di domenica tra Team Nuova Florida e Vigor Senigallia si giocherà a porte chiuse. Ad oggi lo stadio "Mazzucchi" di Ardea non può ospitare la tifoseria senigalliese per motivi di sicurezza. Il problema sarebbe riconducibile all’agibilità dell’impianto in caso di arrivo di una tifoseria numerosa come quella vigorina. Nonostante la comunicazione ufficiale da parte delle società, i tifosi di Senigallia sperano in qualche colpo di scena. Il rilascio dell’apposita autorizzazione di agibilità potrebbe cambiare le carte in tavola, ad oggi però sembra piuttosto improbabile.

Una brutta notizia per la truppa di Clementi, i supporters vigorini infatti sono tra i più partecipi del girone, anche in trasferta. Il tifo organizzato si stava prodigando per ultimare i preparativi del viaggio in Lazio, ma a quanto pare non ci sarà alcuna partenza. Gli appassionati potranno comunque godersi il match in programma alle ore 14:30 attraverso una diretta streaming che verrà trasmessa nella pagina Facebook della società laziale. Il prezzo del biglietto digitale per guardare la partita è di 5,49 euro. Nei prossimi giorni la società del Team Nuova Florida creerà l’evento su Facebook, la Vigor Senigallia lo condividerà all’interno dei propri canali per facilitarne l’acquisto.

Nicolò Scocchera