Trasferta insidiosa a Villa Musone per la Castelfrettese

Trasferta insidiosa per la capolista Castelfrettese di scena oggi al Carotti di Villa Musone. I biancorossi dovranno vedersela con i gialloblu di Monaldi che cercheranno di continuare la striscia positiva che dura da quattro partite. Risultati positivi che cercherà di ritrovare invece la Filottranese sotto i riflettori del Sorrentino di Collemarino anche per rintuzzare il tentativo di sorpasso del Sassoferrato Genga che ospita la Sampaolese. Voglia di riscatto per il Borgo Minonna in casa contro un Loreto a un passo dal baratro. Prima Categoria (girone B), 12ª giornata ritorno. Oggi (ore 16): Borgo Minonna-Loreto, Chiaravalle-Castelbellino, Colle 2006-Filottranese (ore 19), Real Cameranese-Montemarciano (ore 14:30), Sassoferrato Genga-Sampaolese, Monserra-Labor, Staffolo-Castelleonese, Villa Musone-Castelfrettese. Classifica: Castelfrettese 57; Filottranese 51; Sassoferrato Genga 50; Borgo Minonna 45; Staffolo e Chiaravalle 40; Castelbellino 39; Montemarciano 36; Labor e Sampaolese 33; Castelleonese 31; Real Cameranese 30; Villa Musone e Monserra 29; Colle 2006 11; Loreto 9.