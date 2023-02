Trasferte delicate per le capoliste

Sabato in trasferta per Castelfrettese e Sassoferrato Genga impegnate rispettivamente a Castelleone di Suasa e a Villa Musone. In quest’ultima ci sarà l’esordio nel Villa di mister Monaldi che in settimana ha preso il posto di Agushi e che dovrà cercare di risollevare una situazione che vede i gialloblu al terz’ultimo posto. Impegni in casa per Borgo Minonna (contro la Labor) e Castelbellino (arriverà il Loreto), come per la capolista Filottranese che domani riceverà la visita di una Sampaolese in lotta per uscire dalla zona playout. Il programma. Prima Categoria (girone B), sesta giornata di ritorno (ore 15). Oggi: Borgo Minonna-Labor, Castelbellino-Loreto, Castelleonese-Castelfrettese, Chiaravalle-Monserra, Colle 2006-Montemarciano (ore 19), Staffolo-Real Cameranese, Villa Musone-Sassoferrato Genga. Domani: Filottranese-Sampaolese. Classifica: Filottranese 43; Castelfrettese 39; Sassoferrato Genga 37; Castelbellino e Borgo Minonna 32; Chiaravalle 31; Labor, Staffolo e Castelleonese 27; Monserra, Real Cameranese e Sampaolese 26; Montemarciano 24; Villa Musone 19; Colle 2006 7; Loreto 6.