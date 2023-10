"Trasformare rabbia e delusione in rivalsa. Un derby che ci responsabilizza ancora di più"

Trasformare la rabbia e la delusione per la sconfitta in voglia di rivalsa: questo il mantra di Marco Donadel alla vigilia del derby tra Ancona e Vis Pesaro, che può già rappresentare un punto di svolta per la stagione dei dorici: "La sconfitta in coppa porta delusione, ma sappiamo che il nostro percorso è in campionato, non dobbiamo disperdere le buone sensazioni che ci portiamo dietro da Olbia. I ragazzi si sono allenati bene: siamo solo all’inizio, non siamo partiti benissimo, soprattutto dal punto di vista dei risultati. Abbiamo risentito della sconfitta di Cesena, ma ad Olbia la vittoria è stata importante per la classifica e per il morale, dobbiamo continuare su quella strada. Sappiamo che le prime indicazioni si prendono dalla dodicesima giornata, dipende sempre dal tipo di avversario che incontri". Sarà quindi importante cominciare col piede giusto, a differenza di quanto fatto in coppa: "Col Pineto non abbiamo sbagliato l’approccio, non abbiamo sfruttato le cose provate in allenamento, ci siamo fatti influenzare dal ritmo partita basso. Ora dobbiamo ritrovare la nostra identità". L’avversario oggi è quella Vis Pesaro reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Recanatese e che negli ultimi quattro incontri non è mai riuscita a vincere con l’Ancona. Ma Donadel, che ha sempre affermato che i tabù sono fatti per essere sfatati, conferma il suo credo: "I campionati sono sempre diversi tra loro: il nostro progetto all’inizio dell’anno era abbastanza chiaro, stiamo migliorando di settimana in settimana, anche a livello individuale. A volte prendere delle batoste può fortificare, solo così si può migliorare: in questa settimana diventerà fondamentale dosare le forze. Dobbiamo ripartire dalla vittoria di Olbia, dove abbiamo vinto tra mille difficoltà: contro la Vis sarà ancora più difficile. E’ un derby che ci responsabilizza ancora di più, dobbiamo vivere la sconfitta con sofferenza, come qualcosa che non dobbiamo più ripetere. Dovremo essere pronti a qualsiasi situazione. E’ una formazione imprevedibile, che finora ha giocato con squadre attrezzate: non dobbiamo cadere nella loro trappola, non sappiamo se verranno con lo stesso assetto, la chiave della partita è farci trovare pronti. Dobbiamo accantonare la sconfitta col Pineto e ripartire da quanto di buono fatto con Olbia e Juve". Chiosa finale sulla sempre calorosa tifoseria dorica: "I fischi dei tifosi fanno parte del nostro lavoro, è l’altra faccia della medaglia: è giusto che sia così, anche perché questa tifoseria ha una passione originale e autentica e va rispettata".

Gianmarco Minossi