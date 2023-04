Travolto il Futsal, derby al Cus Francella: "Partita difficile"

Cus, il derby è tuo. Il Cus Ancona infligge un 8-3 senza "se" e senza "ma" al Futsal Ancona, grazie alle doppiette di Quercetti, Carnevali, Ferjani e Marco Astuti. "Dare un senso a questo finale di campionato, cercando di onorare la maglia e soprattutto di dare il massimo in mezzo al campo, come se ogni partita fosse decisiva per i colori del Cus Ancona", ecco la richiesta fatta dal tecnico cussino, Francesco Battistini, il giorno dopo la conquista della salvezza ottenuta con sei giornate di anticipo. Così è stato; nove punti nelle ultime quattro gare, due vittorie su tutti: prima in casa dell’allora terza forza del campionato, nonché papabile per il salto di categoria, Recanati, poi quella di sabato, nel derby d’Ancona. Al PalaCus di Posatora, sulle ali dell’entusiasmo il Cus; con una spada di Damocle sulla propria testa il Futsal, ancora incerto, a tre giornate dal termine, sul proprio destino, con il fiato sul collo del Cerreto d’Esi per un posto playoff. La sfida dura un tempo, il primo, conclusosi sul punteggio di 4-2 per gli universitari. Nella ripresa i padroni di casa dilagano, facendo segnare un 8-3 senza appelli (in gol per gli ospiti, Piersimoni, Gomez e Napoletano). Uno stop che lascia comunque il Futsal Ancona ancora in corsa per i playoff. "Non è stata una partita semplice – commenta il presidente neroverde Lorenzo Francella –. Ci presentavamo all’appuntamento rimaneggiati viste le assenze di Vitale e Tittarelli. Nel primo tempo abbiamo tirato diverse volte in porta, concretizzando meno di quello creato, mentre gli avversari sono stai più cinici". Termina in parità (1-1) la sfida tra Corinaldo ed Etabeta Fano. Ancora una sconfitta in casa per il Cerreto d’Esi travolto dal Potenza Picena (5-13).Classifica 23°g. Russi 55, Dozzese 46, Potenza Picena 38, Recanati 37, Lucrezia, Ternana 36, Futsal An 30, Cerreto d’Esi 27, Cus An 23, Corinaldo 22, Grifoni 19, Etabeta 15, Cus Macerata 3.

Alice Mazzarini