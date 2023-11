Tre vittorie in sette giorni: "Ristopro, continua così"

Tre vittorie consecutive in una settimana e un ruolino di marcia impressionante per la Ristopro che sale al secondo posto in classifica a quota 12 punti insieme a San Severo, a Roseto e Vandemiano, dietro Ruvo di Puglia (14). A Ravenna, Fabriano ha giocato per 30 minuti una grande partita fino al +19 alla fine del terzo quarto. Ad inizio dell’ultimo parziale i cartai hanno avuto una lieve flessione e un black-out mentale lasciando ai padroni di casa una rimonta incredibile fino al 73 pari poi, con un finale magistrale, i cartai hanno chiuso l’incontro avanti di 8 (83-91) con una prova magistrale di Negri (23 punti con 58 da tre) e di un collettivo che ha mandato in doppia cifra Centanni (10p.), Granic (16 p.), Gnecchi (10p.) e Bedin (15p.). "Abbiamo giocato 3 quarti di ottimo livello – afferma coach Federico Grandi – si sono visti passi in avanti sia a livello di solidità difensiva sia come qualità delle scelte in attacco. Ad inizio quarto quarto ci siamo "rilassati" pensando di aver già messo in ghiaccio la partita, abbiamo fatto alcune palle perse che hanno permesso a Ravenna di realizzare canestri in campo aperto, loro hanno preso fiducia e hanno iniziato a segnare con grande continuità anche canestri difficili. I ragazzi sono stati bravissimi nel finale a ritrovare la giusta tranquillità e a riprendere in mano la partita giocando di squadra. Questo ci deve servire da lezione per tutti, a questo livello non ci si possono mai permettere cali di concentrazione". "Negri – continua l’allenatore fabrianese – sta meglio fisicamente e domenica ha fatto vedere tutte le sue qualità in entrambi i lati del campo, dimostrando di essere un giocatore chiave per noi. Queste tre vittorie ci hanno dato entusiasmo e consapevolezza di essere sulla strada giusta, ma ci sono ancora tanti aspetti del gioco su cui dobbiamo lavorare per migliorarci". "Domenica – conclude Grandi – ci aspetta un avversario molto tosto: Padova è una squadra con giocatori di grande esperienza come Ferrari e Scanzi, hanno una fisicità importante sotto canestro con Molinaro, tiratori che possono spaccare la partita come Cecchinato, Bianconi e Schiavon e un ottimo playmaker come Antelli. Servirà un passo in avanti a livello di attenzione e comunicazione in fase difensiva mentre in attacco dobbiamo riuscire ad imporre i nostri ritmi".

Angelo Campioni