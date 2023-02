Trecento coppie al trofeo Tanfani: che successo

Quasi trecento iscritti e un bello spettacolo per la 12ª edizione del trofeo Mario Tanfani, torneo dedicato da quest’anno alla memoria di Nazzareno Morsucci, socio della bocciofila Passo Ripe di Trecastelli venuto a mancare di recente. Per la gare nazionale per coppie di tutte le categorie allestita dalla società del presidente Maurizio Rotatori si presentano 298 coppie di cui 71 di categoria A. A trionfare il duo del Loreto, composto da Franco Sampaolo e David Torresi, il primo ottimo bocciatore, l’altro abile "puntista", che hanno giocato un match di altissimo livello, in particolare quello dei quarti di finale contro la coppia Enrico Lisotta-Lorenzo Lucarelli (Lucrezia), battuti 10-8, e quello della semifinale contro gli abruzzesi (categoria B) Simone Catucci-Davide Marrancone (Pinetese). Più agevole per la coppia loretana l’atto finale vinto con un netto 10-1 su Luca Roberti-Giuseppe Fiorelli (Marotta). Quarti Gianluca Simonetti- Massimiliano Magliani (Loreto). Sponda Castelfidardo invece quarta sconfitta su altrettante gare in A per la Cofer Metal Marche Castelfidardo. Non manca la sfortuna nei fidardensi che cedono 5-3 in Lombardia sul campo della Codognese andando però vicinissimi ad ottenere quantomeno il pari con la coppia Magnaterra-Sabbatini. In B delle sei marchigiane inserite nel girone 2 l’unica a vincere nella prima giornata è Serra de’ Conti nel derby in trasferta contro la San Cristoforo Fano.

Per Pianello Vallesina ottimo successo della coppia composta da Luciano Teodori-Gaspare Mandolini nel trofeo Città di Treia, organizzato dalla Bocciofila Camporota nella gara per coppie di categorie CD (104 formazioni).

Michele Carletti