Trionfa il duo Torresi-Sampaolo

Loreto ancora protagonista nelle bocce con il duo David Torresi e Franco Sampaolo a trionfare nel Trofeo del Centenario, gara nazionale per coppie di tutte le categorie per celebrare i cento anni di vita della Bocciofila Maceratese, presieduta da Sergio Compagnucci. Ben 243 le formazioni di coppia iscritte, di cui 48 di categoria A. La coppia loretana vince pure a Macerata, dopo i successi a livello nazionale colti a Passo Ripe e ad Ancona. Torresi-Sampaolo dopo aver superato tutte le altre coppie di categoria A, tra le quali quella composta da Luca Sabbatini e Leonardo Stacchiotti (Montesanto) nei quarti di finale. In semifinale a cadere sotto i colpi di Torresi-Sampaolo sono Stefano Magi-Giorgio Allegrezza (Rinascita Pesaro), battuti per 12-1. La coppia pesarese è la terza classificata della competizione. Al secondo posto i finalisti Pasquale Storti-Franco Illuminati (Porto Potenza). Serra De’ Conti. Secondo posto per Francesco Fattori-Gianluca Giulietti (Serra De’ Conti) a Sforzacosta nella settima edizione del trofeo San GIuseppe riservato alle coppie di categoria CD. Buono il numero dei partecipanti con 110 formazioni iscritte. A vincere sono Maurizio Boarelli-Franco Cola (Fontenera) che in finale hanno la meglio con il punteggio di 12-4 proprio sul duo di Serra. Al terzo posto Gianluca Simonetti-Massimiliano Magliani (Loreto).