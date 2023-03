Trionfa la Bocciofila Loreto

Un successo per la Bocciofila Ancona 2000 del presidente Claudio Buscarini la quinta edizione del Gran Premio Città di Ancona, gara nazionale per coppie di tutte le categorie. Agli ordini del direttore di gara Luigi Emiliani erano ben 273 le formazioni iscritte di cui 66 di categoria A che si sono sfidate fin dal mattino nei gironi di qualificazione in diversi bocciodromi della provincia, per poi ritrovarsi nel pomeriggio alla bocciofila di via Maggini per i turni finali. In trionfo la Bocciofila Loreto che centra la doppietta con Franco Sampaolo-David Torresi che in finale superano (10-3) i compagni di squadra Gianluca Simonetti-Massimiliano Magliani. Terzi Walter Tulli-Stefano Strovegli (Monte Urano), quarti Claudio Malizia-Franco Vitaloni (Città di Recanati).

Serie A e B. Sconfitta interna per la Cofer Metal Marche Castelfidardo nella sesta giornata del campionato di A di bocce. La squadra allenata da Carlo Serrani viene superata nello scontro salvezza dalla Flaminio Roma (3-5). Il Castelfidardo è ora in coda alla classifica con soli tre punti in sei giornate. A costare caro ai fidardensi le sconfitte in entrambi i set di terna e in entrambi i set del match di coppia disputati da Michele Magnaterra e Gabriele Franceschetti, poi sostituito nel secondo set da Davide Paolucci. Non sono bastate le vittorie in entrambi i set nel loro incontro di coppia per Marco Caimmi e Gabriele Marinelli. Un set su due è stato vinto anche da Michele Magnaterra nell’individuale. In B sconfitta casalinga (3-5) anche per la capolista Serra De’ Conti contro Roseto. Serra adesso ha un solo punto di vantaggio su Lucrezia.