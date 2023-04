Trionfa l’Accademy Civitanovese

Calcio giovanile come consuetudine protagonista durante le festività pasquali a Filottrano. Si è disputata la scorsa settimana la ventesima edizione del torneo Città di Filottrano che ha visto trionfare nella categoria maschile l’Accademy Civitanovese, mentre nel femminile primo posto per l’Ascoli Under 12. Torneo femminile che è una novità assoluta di quest’anno, una manifestazione nata dalla volontà della società organizzatrice di voler contribuire a diffondere l’interesse per il calcio femminile anche a Filottrano. La competizione organizzata dalla Filottranese ha visto la partecipazione di 20 squadre (16 nel maschile, 4 nel femminile). L’Academy Civitanovese supera nella finalissima l’Accademia Granata Fano, terzo Marina che la meglio sull’Aurora Jesi. Quinta la Giovane Ancona che precede la Vigor Senigallia. Ottava l’Ancona davanti a Castelfidardo e Villa Musone. Grande soddisfazione per l’ottimo svolgimento della manifestazione nella dirigenza della Filottranese. Nel giorno della presentazione del torneo si era tenuto un corso di aggiornamento con i tecnici dell’Inter.