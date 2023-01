Tris di acquisti per il San Biagio (Seconda Categoria, girone D) che vanno a rinforzare il reparto difensivo e di centrocampo dei Galletti. Nella squadra biancorossa che staziona a centro classifica è arrivato Andrea Romanelli, 32 anni, mediano di corsa, grinta e tecnica, salito dalla Forcese, squadra ascolana con cui giocava in Seconda Categoria. Il secondo innesto dal mercato di dicembre è quello del difensore Alessandro Baldoni, classe 2003, arrivato a San Biagio in prestito dal Castelfidardo, dove ha debuttato anche in D la scorsa stagione iniziando l’attuale annata come titolare in Eccellenza. Baldoni è dovuto scendere di categoria per motivi di lavoro. A centrocampo invece dalla Sampaolese è arrivato Doudou Sow, 33 anni, con esperienze anche in categoria superiore con Osimana, Conero Dribbling, Borghetto e Sampaolese. In uscita invece tra i biancorossi Manuel Bellucci salito alla Leonessa Montoro.