Trofeo 5 Torri Franchini profeta in patria

Atletica spettacolo a Osimo per la 40esima edizione del Trofeo 5 Torri. Ben 436 atleti partecipanti e 51 società sportive dilettantistiche regionali ed extra regionali giunte dal Piemonte, Lombardia, Friuli, Toscana e Lazio a competere in questa gara nazionale che vede trionfare l’atleta di casa Mattia Franchini e la civitanovese Nausicaa Malaccari. La regione più rappresentata la Puglia con la La Nuova Atletica Copertino salita a Osimo per gemellarsi con l’organizzatrice dell’evento Atletica Amatori Osimo Bracaccini. Il tracciato di 11. 7 km vede scattare subito in testa i favoriti della vigilia: Mattia Franchini della Sef Stamura Ancona e il triatleta filottranese Giorgio Lampa (Space running) e Zitouni Youness (Osteria dei podisti). A metà gara dal gruppetto di testa perde contatto Zitouni mentre gli altri due tirano diritto verso l’arrivo. Si decide tutto nel finale quando Mattia Franchini cambia passo e sferra l’attacco finale decisivo. In campo femminile rispettati i pronostici della vigilia con Nausicaa Malaccari della Grottini Team Recanati prima davanti alla compagna di squadra Francesca Bravi e Cinzia Ponzetti Atletica Senigallia. Gli altri vincitori di categoria nel maschile sono: SM. Marco Pallotta Atletica Avis Macerata. SM.35 Riccardo Batocco Grottini Team Recanati. SM.40 Matteo Pirani Space Running. SM.45 Francesco Carnevali Atletica Amatori Osimo. SM.50 Hallabou Rachid. Polisportiva Acli Macerata. SM. 55 Patrizio Giorgi Polisportiva Serralta. SM.60 Alberto Virgili Atletica Cingoli. SM.65 Marcello Capponi Crazy Sport. SM.70 Pasquale Iezzi Atletica Paratico. Nelle master femminile SF. Penelope Crostelli Marotta Mondolfo Run. SF. 35 Silvia Mezzelani Sef Stamura Ancona, SF.40 Chiara Bertucci Asd Elleemme Athletic Team. SF.45 Giulia Ranzulla Asd Podistica Valmisa. SF.50 Paola Flamini Polisportiva Servigliano. SF.55 Anna Tartari Nuova Posistica Loreto, SF60 Filomena Angiolillo Atletica Civitanova. SF.65 Perlina Vesprini Podistica Montegranaro SF.70 Maria Cingolani Atl. Amatori Avis Castelfidardo. Non sono mancate gare giovanili e ludico motorie oltre alle premiazioni alla oresenza del sindaco Simone Pugnaloni e del Presidente della Fidal Regionale Simone Rocchetti.